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Пентагон изучит таинственный воздушный шар, который подобрали рыбаки на Аляске

CNN: Пентагон изучит воздушный шар, который рыбаки обнаружили у берегов Аляски

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Shutterstock

Американское минобороны начало исследовать воздушный шар, который нашли у берегов Аляски. Об этом сообщает телеканал CNN.

В военном ведомстве раскрыли, что найденные обломки оказались воздушным шаром.

«Мы не знаем, почему воздушный шар оказался в водах у берегов Аляски», — отметил представитель минобороны Сью Гоф.

Он подчеркнул, что не собирается давать летательному аппарату характеристику в данный момент. По словам Гофа, в Пентагоне надеются больше узнать о происхождении загадочной находки после анализа. Шар уже доставили на объединенную базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

В начале марта стало известно, что у берегов Аляски нашли обломки воздушного шара-шпиона. Обломки обнаружил экипаж рыболовецкого судна. Фрагменты шара передали в ФБР.

В 2023 году в США заявили о работе сбитого в феврале года аэростата КНР через американскую интернет-сеть.

Ранее Тайвань зафиксировал приближение к острову воздушного шара Китая.

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