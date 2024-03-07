Военный эксперт заявил, что ВСУ стали запускать морские дроны «стаями»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику операций на Черном море и запускают морские беспилотники «стаями». Об этом сообщает портал Ura.ru.

Дандыкин отметил, что главной темой для ВСУ на Черном море сейчас является применение безэкипажных катеров. Поэтому противник совершенствует свои действия. Морские дроны стали нападать «стаями». Сейчас в нападении одновременно участвуют не менее десятка катеров. Кроме того, увеличивается размер дронов, а чем они больше, тем больше в него может поместиться взрывчатки. Также появились и подводные беспилотники. Дандыкин подчеркнул, что на все эти новые вызовы необходимо дать ответы.

Эксперт сказал, что ВСУ с помощью морских дронов не только охотятся за российскими кораблями, но и планируют атаки на Крымский мост. Для его защиты требуется усилить взаимодействие различных структур, занимающихся охраной объекта. Необходимо наносить удары по районам, где находятся безэкипажные катера противника, где их собирают, откуда они выходят в море. Самым идеальным вариантом, который избавит от угрозы нападений, является освобождение Одессы, Николаева и Очакова.

До этого военный аналитик заявил о наличии у России оружия для борьбы с морскими дронами.

Ранее ВМФ РФ отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.