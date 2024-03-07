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Депутат Госдумы Ивлев назвал появление авиации НАТО в Черном море вызовом России

Депутат Ивлев: появление авиации НАТО в Черном море является вызовом России

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Депутат Госдумы РФ от Крыма генерал запаса Леонид Ивлев заявил, что появление боевой авиации стран НАТО в Черном море является вызовом России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ивлева, полет над Черным морем двух британских многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon, сопровождавших самолет радиоэлектронной разведки RC-135, представляет вызов и проверку России «на слабо».

Депутат отметил, что кооперация западных государств в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки Украины. Количество таких полетов в дальнейшем будет только увеличиваться, и это нужно учитывать в боевой работе.

Ивлев выразил уверенность в том, что появление над Черным морем боевой авиации стран Североатлантического альянса обречено на провал. Российские летчики не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство страны и в случае необходимости без сомнения выполнят боевой приказ на уничтожение врагов.

До этого в министерстве обороны Сингапура заявили, что США применяют истребители F-35 для поиска российских позиций позиций на Украине.

Ранее Зеленский сообщил о скорых поставках истребителей НАТО.

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Операция на Украине
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