Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ под Курском

Под Курском средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

До этого Старовойт заявил, что резервуар с топливом, по которому ударил беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), находился на складе горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа в Курской области.

По данным Telegram-канала Mash, что украинский беспилотник атаковал горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева в Железногорске Курской области.

Накануне в Белгородской области после атаки трех дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое. В этот же день в Самарской области спецслужбы Украины попытались устроить «экологическую катастрофу». В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближения БПЛА противника. По данным Минобороны РФ, ночью 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом три украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве не уточнили, связаны ли дроны с инцидентом. Подробности — в материале «Газеты.ру».

Ранее ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области.