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В Белгородской области объявлена ракетная опасность

МЧС: в двух районах Белгородской области объявили ракетную опасность

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Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по Белгородской области.

«Губкинский ГО и Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ночью была пресечена попытка атаки c применением трех БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Инцидент произошел над территорией Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе начался пожар. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

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