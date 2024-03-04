Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что Путину докладывают об уничтожении танков Abrams на Украине

Песков: Путину докладывают о таких успехах на фронте, как уничтожение Abrams

close
100%
Стрингер/РИА «Новости»

Президенту России Владимиру Путину докладывают о таких успехах в зоне специальной военной операции (СВО), как уничтожение танков Abrams американского производства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Вы знаете, что президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. И, конечно, о таких примечательных успехах наших военных ему докладывается по линии военных», — сказал Песков.

Он добавил, что глава государства получает такие доклады регулярно и обладает всей полнотой информации.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне сообщалось, что в зоне СВО российские военные уничтожили очередной танк Abrams. Технику подбили с помощью FPV-дрона «Упырь».

Тем временем Минобороны США отказалось комментировать уничтожение танка Abrams, поставленного Штатами украинским войскам.

1 марта командир разведывательно-ударной группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным «Коловрат» рассказал, что бойцы группы войск «Центр» подбили два танка Abrams на Авдеевском направлении. По его словам, российские войска нанесли удар по башне танка сверху с помощью FPV-дронов.

Ранее в сеть попало видео уничтожения танка Abrams FPV-дроном «Упырь».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами