Песков заявил, что Путину докладывают об уничтожении танков Abrams на Украине

Президенту России Владимиру Путину докладывают о таких успехах в зоне специальной военной операции (СВО), как уничтожение танков Abrams американского производства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Вы знаете, что президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. И, конечно, о таких примечательных успехах наших военных ему докладывается по линии военных», — сказал Песков.

Он добавил, что глава государства получает такие доклады регулярно и обладает всей полнотой информации.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне сообщалось, что в зоне СВО российские военные уничтожили очередной танк Abrams. Технику подбили с помощью FPV-дрона «Упырь».

Тем временем Минобороны США отказалось комментировать уничтожение танка Abrams, поставленного Штатами украинским войскам.

1 марта командир разведывательно-ударной группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным «Коловрат» рассказал, что бойцы группы войск «Центр» подбили два танка Abrams на Авдеевском направлении. По его словам, российские войска нанесли удар по башне танка сверху с помощью FPV-дронов.

Ранее в сеть попало видео уничтожения танка Abrams FPV-дроном «Упырь».