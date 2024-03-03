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Боец ВСУ добровольно сдался в плен, чтобы воевать за Россию

Солдат ВСУ Шевченко добровольно сдался в плен и перешел на сторону России

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским войскам и заявил о готовности воевать на их стороне. Видео с рассказом бойца опубликовал Telegram-канал «АТО Донецк Z | Новости».

По данным канала, бывшего солдата ВСУ зовут Евгений Шевченко, он служил в составе 63-й механизированной бригады 107-го батальона. Он рассказал, что давно планировал перейти на сторону России, а осуществить задуманное решил 1 марта во время ротации. Шевченко отстал от сослуживцев, чтобы встретить российских солдат и попросить их о поступлении на службу в ряды ВС РФ.

До этого в Херсонской области взяли в плен бойца 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ. По словам мужчины, его отряд бросили на убой ради медийки.

В начале весны в Минобороны РФ заявили, что с 24 февраля по 1 марта в плен российским войскам сдались 16 солдат Вооруженных сил Украины.

Ранее украинские военные рассказали о хаосе при отступлении из Авдеевки.

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