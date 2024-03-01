Губернатор Севастополя предупредил о работе ПВО в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). О ситуации в населенном пункте он рассказал в личном Telegram-канале.

По словам главы местной администрации, все службы Севастополя были приведены в состояние боевой готовности. При этом Развожаев призвал граждан сохранять спокойствие, а также соблюдать меры безопасности.

«Прошу <...> оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве», — подчеркнул губернатор города.

Он добавил, что в данный момент российские военнослужащие работают над уничтожением воздушных целей. В связи с этим осколки, которые могут упасть на землю, представляют для жителей населенного пункта наибольшую опасность.

Днем 1 марта в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил Развожаев, опубликовав соответствующий пост в 15:34 мск.

Незадолго до этого министерство обороны РФ заявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили дрон самолетного типа.

Ранее украинские войска из танка обстреляли таможенный пункт в Брянской области.