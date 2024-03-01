Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Севастополя предупредил о работе ПВО в городе

Губернатор Развожаев: в Севастополе работают российские системы ПВО

close
100%
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). О ситуации в населенном пункте он рассказал в личном Telegram-канале.

По словам главы местной администрации, все службы Севастополя были приведены в состояние боевой готовности. При этом Развожаев призвал граждан сохранять спокойствие, а также соблюдать меры безопасности.

«Прошу <...> оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве», — подчеркнул губернатор города.

Он добавил, что в данный момент российские военнослужащие работают над уничтожением воздушных целей. В связи с этим осколки, которые могут упасть на землю, представляют для жителей населенного пункта наибольшую опасность.

Днем 1 марта в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил Развожаев, опубликовав соответствующий пост в 15:34 мск.

Незадолго до этого министерство обороны РФ заявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили дрон самолетного типа.

Ранее украинские войска из танка обстреляли таможенный пункт в Брянской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами