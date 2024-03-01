За неделю боев потери ВСУ превысили семь тысяч человек

В течение недели с 24 февраля по 1 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) 7370 человек. Об этом говорится в сводке Минобороны России, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

Согласно сводке, самые крупные потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где были поражены 2835 человек, семь танков, 16 бронемашин, 49 автомобилей и 24 артиллерийских орудия.

На Авдеевском направлении Вооруженные силы России поразили свыше 2600 бойцов ВСУ, а также 23 танка (включая американский Abrams), 45 бронемашин, 83 автомобиля и 26 артиллерийских орудий.

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили 890 солдат, три танка, шесть боевых бронемашин, 28 автомобилей и восемь артиллерийских орудий.

На Купянском направлении — более 755 человек личного состава, 23 артиллерийских орудия, три танка, 18 автомобилей и шесть бронемашин.

На херсонском направлении украинская сторона потеряла до 290 бойцов, три танка, четыре бронемашины, 34 автомобиля и 16 артиллерийских орудий.

1 марта сообщалось, что ВС РФ нанесли 23 групповых удара по ВПК Украины.

В тот же день российские военные взяли под контроль три поселка под Авдеевкой.

Ранее российские войска отбили три атаки ВСУ в Работино.