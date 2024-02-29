Войска РФ уничтожили диверсионную группу Сил спецопераций Украины

Подразделения российской группировки войск уничтожили на Херсонском направлении диверсионную группу 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В МО рассказали, что диверсанты пытались высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы.

«В результате скоротечного боя четыре с десантом лодки были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении», — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что потери противника составили до 25 военнослужащих. Одного украинского военного удалось взять в плен.

До этого в Госдуме заявили о смене Украиной характера военных действий. По словам депутата Затулина, украинские власти пришли к этому, когда убедились, что нельзя добиться на фронте победы над Россией, поэтому делают ставку на диверсионно-террористическую деятельность.

В начале февраля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе заявил, что представители украинской власти все чаще пытаются вербовать россиян для диверсий.

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