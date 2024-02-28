В Хельсинки прокомментировали возможность удара ВСУ финским оружием по территории России

Глава комитета парламента Финляндии по обороне Юкка Копра допустил, что Украина может ударить финским оружием по территории РФ. Его слова приводит Yle.

«Финляндия не устанавливала подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных объектов также на территории России», — заявил финский депутат.

При этом объем и перечень поставленных Украине финских вооружений неизвестен.

До этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна не будет отправлять войска на Украину, пишет RT.

18 января финский политик Александр Стубб заявлял, что его страна может выступить в качестве посредника в конфликте между Россией и Украиной.

Стубб отмечал, что для достижения мира на Украине требуются международные мандаты, а не двусторонние отношения.

Ранее МИД РФ потребовал от Греции выполнения соглашения о непередаче вооружений.