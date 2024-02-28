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Тульское НПО «Сплав» увеличило выпуск снарядов в четыре раза

Минобороны: тульское НПО «Сплав» увеличило выпуск снарядов в четыре раза

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Научно-производственное объединение (НПО) «Сплав» в Туле увеличило выпуск снарядов в четыре раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Российской Федерации.

«Генералу армии Сергею Шойгу представили новые производственные цеха завода, введенные в эксплуатацию в 2023 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря новым цехам удалось нарастить производство продукции в четыре раза, а по некоторым позициям — в семь раз.

28 февраля министр обороны России Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области потребовал ускорить поставки техники в армию. Глава Минобороны заявил о необходимости скорректировать график отправки всего вооружения, он призвал сдвинуть сроки поставок техники на второй-третий кварталы, а также придерживаться равномерной передачи техники в течение года. До этого офицеры группировки войск «Центр» показали Шойгу образцы зарубежной трофейной военной техники.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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