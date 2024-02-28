Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник в российском регионе

Минобороны России: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

close
100%
Shutterstock

28 февраля около 16:30 мск российскими военнослужащими была пресечена очередная попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает RT.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области», — отмечается в публикации.

Накануне в Минобороны России сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили почти сто украинских беспилотных летательных аппаратов и три снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого Минобороны России сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами