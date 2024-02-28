Российские средства ПВО уничтожили беспилотник в российском регионе

28 февраля около 16:30 мск российскими военнослужащими была пресечена очередная попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает RT.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области», — отмечается в публикации.

Накануне в Минобороны России сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили почти сто украинских беспилотных летательных аппаратов и три снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого Минобороны России сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.