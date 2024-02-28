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ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

Старовойт: Обстрел ВСУ повредил дом и автомобиль в Гордеевке Курской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Украинские войска атаковали населенный пункт Гордеевка в приграничном Кореневском районе Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Повреждены дом и автомобиль. Поможем собственникам с восстановлением имущества», — написал он.

По словам Старовойта, в результате атаки никто не пострадал.

27 февраля ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, в результате чего в населенном пункте частично нарушено электроснабжение.

26 февраля глава Курской области сообщал, что два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка. Старовойт напоминал, что во время атаки дронов нельзя приближаться к обломкам упавших украинских БПЛА и трогать их, потому что они могут взорваться. При обнаружении частей беспилотника он призвал сообщать по телефону 112.

Новость дополняется.

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