В Минобороны РФ назвали количество сбитых за сутки беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили почти 100 украинских беспилотников и три снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Жовтневое в Харьковской области, Араповки, Троицкого, Новоникольского в Луганской народной республике, а также под Еленовкой, Шевченко в Донецкой народной республике.

До этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Также российские военные поразили стоянку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и цех по сборке беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Стоянку и цех уничтожили ударами, которые были нанесены с 23 по 25 февраля.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.