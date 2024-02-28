Минобороны РФ сообщило о взятии села Петровское

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровское», — уточнили в сообщении.

В ведомстве отметили, что бойцам ВС России удалось занять более выгодные позиции и отразить 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское в ДНР.

По информации министерства, противник лишился до 165 солдат. Российские войска уничтожили четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, американский бронетранспортер М113 и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС России разбили также три орудия Д-20, шесть гаубиц и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.