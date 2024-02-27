Шойгу рассказал про попытки ВСУ спасти фронт после краха контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после краха контрнаступления стараются не допустить развала фронта. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время коллегии российского военного ведомства.

По его словам, попытки предпринимаются за счет резервов. Тем самым украинские военные пытаются стабилизировать обстановку.

Он обратил внимание, что объединенная группировка войск продолжает уничтожать эти самые резервы противника и не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения. Также Вооруженные силы России лишают возможности контратаковать свои позиции.

Также министр отметил, что после взятия авдеевского узла обороны ВСУ группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на донецком и купянском направлениях, овладевая новыми рубежами и позициями украинских войск. В целом, по его словам, российские военные взяли под контроль важный авдеевский узел обороны ВСУ и продолжают наступление.

Ранее российские военные уничтожили пункт новых беспилотных сил Украины.