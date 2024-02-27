Шойгу подвел итог продвижения российских сил за неделю

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска за минувшую неделю взяли под контроль три населенных пункта, передает РИА Новости.

«За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой народной республики», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

На других направлениях, по его словам, российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинской армии и не позволяют им восстановить боеспособность.

Глава военного ведомства подчеркнул, что ВС РФ после взятия авдеевского узла продолжают улучшать положение на Донецком и Купянском направлениях.

С начала 2024 года на всех направлениях взято под контроль российских войск около 327 кв. км территории, добавил министр.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ полностью зачистили Авдеевку от подразделений ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.