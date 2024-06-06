Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве скейтера в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в публикации.
6 июня в Москве застрелили мужчину. По данным СМИ, преступник преследовал жертву и выстрелил в нее несколько раз из АКС-74У, после чего скрылся. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.
Погибшим оказался 34-летний Константин Балишанский — скейтер, бывший участник команды NikeSB. С возможным преступником, 35-летним Андреем Деминым, Балишанский был знаком.
Предполагаемого убийцу поймали спустя 2,5 часа, при задержании он не менее 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ и сам был ранен в голову. При себе у мужчины обнаружили кастомный АКС-74У «Ксюха», магазины к нему, военный нож, карту местности, защитные очки, бинокль, комплект камуфляжной формы, су
Ранее на тему168
Ранее Бастрыкин запросил доклад по делу в отношении таксиста, высадившего ветеранов СВО.
Автор Новости
Екатерина Резанова-Яцкевич (e.yarezanova)
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хпаек и воду.
В 2009 году Демин получил четыре года условно за хранение и сбыт героина.
Ранее Бастрыкин запросил доклад по делу в отношении таксиста, высадившего ветеранов СВО.