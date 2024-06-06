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Олимпийский чемпион оценил переход Радулова в «Локомотив»

Экс-хоккеист Кожевников: на Радулова в Ярославле пойдет зритель

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Николай Александров/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о переходе нападающего Александра Радулова в ярославский «Локомотив», где он проведет предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Хороший игрок пришел в хорошую команду. По состоянию Радулова видно, что он может принести пользу «Локомотиву». Сашка — мастер с большой буквы. «Локомотив» скорее всего, будет брать партнеров под него, ждали этого момента. По имени — это главная трансферная молния этого лета», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Двукратный олимпийский чемпион подчеркнул, что для успешной игры Радулова за «Локомотив» крайне важна будет мотивация хоккеиста, поскольку он уже многого добился и состоялся в карьере. При этом специалист считает, что подписание нападающего привлечет на трибуны в Ярославле новых болельщиков, которые воодушевятся характером хоккеиста на льду.

37-летний Радулов подписал с «Локомотивом» однолетний контракт. В прошлом сезоне он выступал за казанский «Ак Барс», отметившись 40 (16+24) очками в 58 матчах регулярного чемпионата, а также 4 (1+3) баллами в четырех встречах Кубка Гагарина.

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