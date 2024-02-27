ВСУ атаковали гуманитарный штаб в Херсонской области

Ударный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке. Об этом заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

Уточняется, что из-за ночного времени атаки обошлось без пострадавших.

«Но важный для населения социальный объект, где оказывали помощь и оформляли документы, выплаты, — пострадал», — отметил он.

Кроме того, в населенном пункте Чернянка соседнего Каховского района украинские войска нанесли удар по многоквартирному жилому дому. Здание было серьезно повреждено.

«Нацисты не могут парализовать жизнь людей на левом берегу, где нет тотальной мобилизации и произвола военкомов, а люди массово идут оформлять гражданство Российской Федерации, четко получают пенсии и пособия», — сказал глава правительства.

По его словам, что все объекты оперативно восстановят, а жители Новой Каховки не останутся без гуманитарной помощи и услуг МФЦ.

До этого ВСУ обстреляли село Колотиловка в Белгородской области.

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