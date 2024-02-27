Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Российскими штурмовиками Су-25 на Краснолиманском направлении был поражен опорный пункт и живая сила противника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По официальной информации ведомства, экипажи штурмовых самолетов Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по опорному пункту и живой силе украинской армии. Удар наносился на предельно малой высоте в 25 метров с последующим кабрированием штурмовиков. Передовой авиационный наводчик сообщил, что все цели были уничтожены.

После выполнения боевой задачи штурмовки, выпустив ложные тепловые цели, совершили противоракетный маневр и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил бомбами с универсальным модулем планирования скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

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