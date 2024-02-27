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Американские военные раскрыли данные о российских войсках

Сухопутные войска США обнародовали большой свод данных о Вооруженных силах РФ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Сухопутные войска США обнародовали 280-страничный отчет о российских Вооруженных силах (ВС), их структуре, вооружениях и потенциальной тактике в случае возникновения крупного конфликта. Информация об этом появилась на странице Управления общевойсковой армии США в соцсети X.

Доклад под названием «Русская тактика» был размещен в соцсети с подписью «Знаешь ли ты своего врага? (Do you know your enemy?). Он повествует о «тактике России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров». В своей работе авторы акцентировали внимание на сухопутных войсках и тактических операциях в наступлении, обороне и смежных областях. По их словам, документ служит основой для понимая того, как российские военные действуют в тактических операциях. Создатели доклада также уверяют, что их детище содержит «российские тактические концепции», применяемые на тренировках, в рамках учений, а также непосредственно в крупномасштабных операциях.

При этом подчеркивается, что боевые действия на Украине доклад не отражает.

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