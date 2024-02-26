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В Крыму отреагировали на слова главы украинской разведки о «новых сюрпризах»

Представитель Крымской миссии назвал угрозы Киева предпосылками к мировой войне

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что угрозы со стороны Украины в адрес Крыма напрямую связаны с попыткой развязать третью мировую войну. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Так он отреагировал на слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который пообещал «новые сюрпризы» в Крыму. В том числе он назвал целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) контроль акватории Черного моря и Крыма.

По мнению Смирнова, лишь «свержение режима Зеленского» сможет не только обеспечить безопасность мирных российских граждан, но и будет гарантировать мир для самих украинцев и для жителей всего европейского пространства.

Депутат российской Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал форменным нацизмом угрозы руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова в адрес региона.

Накануне Кирилл Буданов анонсировал новые атаки на Крымский мост.

Ранее глава Мюнхенской конференции призвал к поставке ВСУ ракет Taurus для атак на Крымский мост.

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