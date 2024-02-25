Зеленский посетовал на нехватку людей в рядах ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский посетовал на дефицит живой силы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает местный телеканал «Рада».

«Соотношение сил с армией РФ сейчас 1 к 7», — заявил глава государства в ходе пресс-конференции в Киеве.

По оценке Зеленского, чтобы оттеснить Вооруженные силы РФ, соотношение сил должно быть 1 к 1,5.

«Стратегически важно не потерять людей», — подчеркнул украинский лидер.

При этом президент признал тот факт, что республика продолжит уступать свои территории России до тех пор, пока не станет иметь численного превосходства.

«Мы будем терять 100 метров, 50 метров», — уточнил политик.

Незадолго до этого Зеленский одобрил отступление ВСУ из Авдеевки, назвав это решение профессиональным и единственно верным. По его словам, Россия теряла при штурме больше людей, но у нее лучше оружие, поэтому украинцы не выстояли. При «относительно контролируемом» отходе часть солдат попала в плен. В украинской армии ожидают впереди сложных боев.

Ранее Зеленский одобрил отступление ВСУ из Авдеевки, назвав это решение профессиональным и единственно верным.