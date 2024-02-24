На Купянском направлении ликвидировали воевавшего с 2014 года подполковника ВСУ

На Купянском направлении СВО российские военные ликвидировали заместителя командира 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ подполковника Игоря Ярошенко. Об этом сообщает «Российская газета».

Обстоятельства произошедшего не раскрываются. Известно, что о ликвидации подполковника писали российские военные паблики, факт подтвердили в Емильчинском районном совете в Житомирской области, откуда Ярошенко был родом.

«РГ» уточняет, что Ярошенко отправился воевать в 2014 году, в последнее время его подразделения были дислоцированы в Харьковской области, где он командовал артиллерией.

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В тот же день в ДНР ликвидировали бойца ВСУ, ранее обманувшего российских военных.

22 февраля стало известно, что в зоне СВО ликвидировали бразильского наемника-снайпера.

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