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Армения отреагировала на информацию из Азербайджана об обстреле на границе

Армения назвала дезинформацией данные из Азербайджана об обстреле на границе

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Armenian Defense Ministry Press Service/PanPhoto/AP

Информация Минобороны Азербайджана о том, что ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

«Сообщение о том, что якобы 24 февраля около 12:45 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части пограничной полосы, не соответствует действительности. Более того, 24 февраля около 12:30 Азербайджан открыл огонь по армянским позициям, расположенным в районе Верин Шоржа, — сказано в сообщении.

23 февраля МИД Азербайджана прокомментировал слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна, который заявил, что Баку готовится к нападению на Армению.

До этого Пашинян заявил, что «новая атака» Азербайджана против Армении «очень вероятна».

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин выразил мнение, что заморозив участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), премьер-министр Никол Пашинян по сути нацелился на выход страны из нее.

Ранее Пашинян заявил, что мир с Азербайджаном сейчас «немыслим».

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