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В Липецкой области перехватили два беспилотника

Губернатор Артамонов заявил о перехвате двух беспилотников над Липецкой областью

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Около полуночи 24 февраля в Липецкой области был объявлен сигнал авиационной опасности, средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Отбой авиационной тревоги был передан в 4:08. Жертв нет», — написал чиновник.

По его словам, дроны были также перехвачены в Курской, Белогорской, Брянской и Тульской областях.

Утром 24 февраля Министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа в Курской, Липецкой и Тульской областях.

За день до этого в небе над Курском средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Роман Старовойт попросил жителей города соблюдать правила безопасности и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, а также не трогать их, потому что они могут взорваться.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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