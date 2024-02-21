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Сестра погибшего при угоне Ми-8 штурмана прокомментировала гибель перебежчика Кузьминова

RT: cестра погибшего при угоне Ми-8 штурмана высказалась по смерти Кузьминова

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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Сестра штурмана Ми-8 Хушбахта Турсунова, который погиб из-за перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в прошлом году российский военный вертолет на Украину, прокомментировала гибель Кузьминова в Испании. Ее слова приводит RT.

«Рано или поздно так и должно было быть, потому что он прямо сто процентов несправедливо поступил по отношению к моему брату», — рассказала он.

По ее словам, «простить такие поступки невозможно».

В сентябре 2023 года главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщило, что Кузьминов 9 августа угнал вертолет Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту, кроме Кузьминова, находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили при попытке оказать сопротивление.

В октябре прошлого года неназванные офицеры российской военной разведки заявили в эфире канала «Россия 1», что в отношении летчика Максима Кузьминова «уже получен приказ», и он «не доживет» до суда. В феврале 2024 года испанское информагентство EFE подтвердило, что в Испании недалеко от Аликанте был убит пилот Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет на Украину.

Ранее Гражданская гвардия Испании засекретила дело о гибели перебежчика Кузьминова.

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