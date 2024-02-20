Шойгу рассказал, сколько спутников стран НАТО задействованы в интересах ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в интересах украинских войск задействованы 260 космических аппаратов НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Только натовских спутников работают 67, специальных спутников разведки», — сказал Шойгу.

При этом он отметил, что если брать всю спутниковую группировку стран НАТО — то получается 260 спутников, которые работают против РФ и «практически в режиме онлайн передают информацию о передвижении и многих других вещах».

Также Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 20 февраля, заявил, что генеральному штабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях.

17 февраля министр обороны РФ доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки. В Минобороны пояснили, что взятый под контроль населенный пункт являлся важным оборонным узлом украинской армии.

Ранее Шойгу высказался о ядерном оружии в космосе.