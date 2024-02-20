ВСУ попытались атаковать Брянскую область беспилотниками самолетного типа

В Брянской области за ночь сбили три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением трех БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что все дроны удалось сбить дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что один беспилотник уничтожили над Стародубским муниципальным округом, а еще два — над Погарским районом. Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы. По данным региональных властей, разрушений и пострадавших нет.

19 февраля замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на встрече с командирами чеченских подразделений в Гудермесе, заявил, что СВО пошла не по классическому военному сценарию из-за беспилотников, которые из «технологий будущего» превратились в реальный фактор боевых действий.

Ранее во Львове сгорел завод по производству дронов для ВСУ.