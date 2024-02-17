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ВСУ потеряли несколько сотен бойцов в попытках вывести войска из-под Донецка

Кимаковский: ВСУ потеряли более 300 бойцов при отходе войск из-под Донецка

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Mstyslav Chernov/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) менее чем за сутки потеряли несколько сотен военных в попытках вывести войска из-под Донецка. Об это заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, слова которого передает ТАСС.

«Пытаются вывести свои подразделения из-под Донецка. Но выйти из окружения без потерь, как и ожидалось, не выходит. Менее чем за сутки, по самым скромным подсчетам, потери вооруженных формирований Украины превысили три сотни человек, и цифра эта не финальная», — заявил Кимаковский.

Утром 17 февраля новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

После этого американское издание The Hill написало, что взятие Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части Донецкой народной республики.

До этого в сети появились кадры отхода горящей украинской бронетехники из Авдеевки.

Ранее глава Запорожской области объяснил, почему назначение Сырского главкомом ВСУ выгодно России.

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