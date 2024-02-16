Генерал ВСУ сообщил, что под Авдеевкой украинские войска готовят новые позиции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Авдеевкой, которая находится в окрестностях Донецка, готовят новые позиции. Об этом сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, его слова приводит издание «Украинская правда».

«Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев», — сказал он.

Ситуацию вокруг населенного пункта Тарнавский охарактеризовал как сложную, но контролируемую.

До этого источник ТАСС в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что российские военнослужащие спасли группу беженцев из Авдеевки. Он отметил, что спасенные люди уже в безопасности и им ничего не угрожает.

Тем временем раненый боец ВСУ пожаловался, что украинские войска бросили сослуживцев и сбежали из Авдеевки. Солдат рассказал, что у него перебиты ноги и осколок в спине. Он отметил, что помимо него еще четверо человек с травмами и не могут ходить. При этом он заявил, что ему и другим раненым украинским военным сначала пообещали, что их заберет машина.

Ранее стало известно, что украинских солдат в Авдеевке могут перебросить «на новые позиции».