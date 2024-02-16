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Генерал ВСУ рассказал о работе Сырского

Экс-генерал ВСУ Кривонос: Сырский задает те же вопросы, что и Залужный

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский задает те же неудобные вопросы, что и его предшественник Валерий Залужный. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, Сырский мог задаться вопросами в связи с тем, что украинская экономика не может обеспечивать войска нужным количеством боеприпасов, техники.

«Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: где люди, где техника, где боеприпасы?» — сказал Кривонос.

Военный добавил, что замена 16 генералов ВСУ и кадровые перестановки не смогут сильно изменить сложившуюся ситуацию на поле боя, поскольку любые возможности армии всегда опираются на финансовую составляющую.

Кривонос подчеркнул, что в современных конфликтах победа достигается не лобовыми атаками и героизмом бойцов, а экономическими потенциалами и обеспечением военных.

Отставной генерал также задался вопросом, пошел ли поток снарядов на фронт после прихода Александра Сырского на должность главкома ВСУ.

Ранее Сырский пожаловался на большие потери ВСУ.

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