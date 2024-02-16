Российские военные нашли расчет, из которого ВСУ стреляли по Белгороду

Военнослужащие группировки прикрытия российской госграницы в ходе разведки обнаружили расчет ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, который наносил удар по Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент — уроженец Белгородской области Евгений Поддубный.

По его словам, украинские военные перемещали РСЗО в районе населенного пункта Липцы. Накануне вечером российские ракетчики нанесли в сторону ВСУ удар с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса. Удалось уничтожить расчет и боевую машину.

Кроме того, в ходе российского ответа ВСУ потеряли нескольких военнослужащих.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали 19 местных жителей.

В Минобороны РФ заявили, что около 12:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.