Гладков сообщил о пятерых погибших и 18 пострадавших при обстреле Белгорода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород и его пригород. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате обстрела погибли пять человек, в том числе один ребенок. Также 18 человек получили ранения, пятеро из которых — несовершеннолетние. Гладков отметил, что бригады скорой помощи доставляют пострадавших в больницы.
Он отметил, что над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) работала по 14 воздушным целям.
В Белгороде после обстрелов выявили различные разрушения в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна. Также он отметил, что порядка пяти автомобилей повредило осколками. Повреждения зафиксировали в магазине на территории одного из промышленных предприятий.
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В Белгородском районе в селе Шагаровка различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одном автомобиле.
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Оперативные службы работают на месте, заключив Гладков.
Ранее в Белгороде и Белгородской области была объявлена воздушная тревога.