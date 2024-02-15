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Гладков сообщил о пятерых погибших и 18 пострадавших при обстреле Белгорода

Гладков: при ударе ВСУ по Белгороду погибли пять мирных жителей, разрушены дома

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород и его пригород. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела погибли пять человек, в том числе один ребенок. Также 18 человек получили ранения, пятеро из которых — несовершеннолетние. Гладков отметил, что бригады скорой помощи доставляют пострадавших в больницы.

Он отметил, что над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) работала по 14 воздушным целям.

В Белгороде после обстрелов выявили различные разрушения в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна. Также он отметил, что порядка пяти автомобилей повредило осколками. Повреждения зафиксировали в магазине на территории одного из промышленных предприятий.

В Белгородском районе в селе Шагаровка различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одном автомобиле.

Оперативные службы работают на месте, заключив Гладков.

Ранее в Белгороде и Белгородской области была объявлена воздушная тревога.

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