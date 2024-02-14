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Отставной украинский военный заявил, что ситуация на фронте очень тяжелая

Отставной майор ВСУ Гетьман: для армии сложилась опасная ситуация на фронте

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Alina Smutko/Reuters

У украинской армии сложилась опасная ситуация на фронте, заявил отставной майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

«Давайте снимем розовые очки и закончим разговоры о том, что мы вскоре всех победим», — утверждает Гетьман.

По его мнению, украинской армии необходимо переходить к стратегической обороне, так как на данный момент украинские войска не способны провести новое контрнаступление.

До этого пресс-офицер первой отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил Украины майор Тарас Березовец (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что вооруженный конфликт на Украине в ближайшие годы не закончится.

13 февраля стало известно, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров Умеров и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провели переговоры с главкомом объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофером Каволи и доложили ему о военных планах на 2024 год.

Ранее Зеленскому доложили о проблемах ВСУ.

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