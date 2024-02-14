Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт оценил заявление Сырского о переходе ВСУ к обороне

Военэксперт Леонков: Украина не сможет возвести эшелонированную линию обороны

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о переходе к оборонительным действиям. По его мнению, Киев не сможет выстроить полноценную эшелонированную оборону.

«Вместо этого ВСУ могут сделать ставку на усиление укрепрайонов. Логика представляется следующая: на передовой расположатся опорные пункты, на удалении их будут прикрывать минометы, а в тылу установят дальнобойную артиллерию. Также нет сомнений в том, что Украина попытается какое-то время удерживать Авдеевку и будет направлять туда дополнительные резервы», — считает эксперт.

Он также предположил, что новая стратегия командования ВСУ будет заключаться в переходе к активной обороне. Следовательно, атаки на позиции Вооруженных сил России продолжатся, заключил Леонков.

Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что Украина перешла к оборонительной операции, цель которой — нанести РФ максимальные потери. Он отметил, что готов оставлять позиции ради сохранения личного состава. Кроме того, новый главком ВСУ назвал «главной ценностью жизнь солдата».

Ранее Сырский назвал крайне сложной обстановку на двух направлениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами