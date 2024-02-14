Военный эксперт оценил заявление Сырского о переходе ВСУ к обороне

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о переходе к оборонительным действиям. По его мнению, Киев не сможет выстроить полноценную эшелонированную оборону.

«Вместо этого ВСУ могут сделать ставку на усиление укрепрайонов. Логика представляется следующая: на передовой расположатся опорные пункты, на удалении их будут прикрывать минометы, а в тылу установят дальнобойную артиллерию. Также нет сомнений в том, что Украина попытается какое-то время удерживать Авдеевку и будет направлять туда дополнительные резервы», — считает эксперт.

Он также предположил, что новая стратегия командования ВСУ будет заключаться в переходе к активной обороне. Следовательно, атаки на позиции Вооруженных сил России продолжатся, заключил Леонков.

Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что Украина перешла к оборонительной операции, цель которой — нанести РФ максимальные потери. Он отметил, что готов оставлять позиции ради сохранения личного состава. Кроме того, новый главком ВСУ назвал «главной ценностью жизнь солдата».

Ранее Сырский назвал крайне сложной обстановку на двух направлениях.