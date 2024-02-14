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Генсек НАТО завил об отсутствии военной угрозы для альянса

Столтенберг: страны НАТО не видят непосредственной военной угрозы для себя

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Johanna Geron/Reuters

НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Страны члены-НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы», — сказал он.

По его мнению, это можно объяснить резким увеличением военных расходов стран блока.

При этом Столтенберг отметил, что заявления бывшего президента США Дональда Трампа об отношениях Вашингтона с Североатлантическим альянсом подрывают безопасность НАТО. Он подчеркнул, что блок десятилетиями сохранял мир и осуществлял политику сдерживания.

До этого Йенс Столтенберг заявлял, что обсуждение того, что одна страна Организации Североатлантического договора (НАТО) не придет на помощь другой в случае нападения, угрожает альянсу.

Ранее Белый дом назвал безумными слова Трампа, что США не будут защищать страны НАТО.

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