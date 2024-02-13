Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Зеленский назначил заместителя Сырского

Замом главкома ВСУ стал сделавший «первый выстрел» в Донбассе Вадим Сухаревский

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Заместителем нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского назначен полковник Вадим Сухаревский — известный тем, что сделал «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает телеканал «Громадьске».

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении Сухаревского.

В апреле 2014 года Сухаревский возглавлял 3-ю роту 80-й аэромобильной бригады, действовавшей в окрестностях Славянска, возле села Семеновка.

По данным Forbes.ua, 12 апреля 2014 года отряд под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина) захватил отделение милиции в Славянске, но был отдан приказ не открывать огонь. Позднее командир дивизии объяснял, что стрельба на Евромайдане в Киеве привела к аресту милиционеров и он не хотел это повторять.

В тот день группа спецназовцев украинской службы безопасности и рота десантников вооруженных сил были атакованы вооруженным отрядом, состоящим из тех, кто хотел отделиться от Украины.

Сухаревский дал команду проехать на бронетранспортерах вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на нем. Огонь на поражение он решил открыть сам, пишет «РБК-Украина».

На должности заместителя главкома Вадим Сухаревский будет ответственен за беспилотные системы и развитие применения дронов. В июне 2022 года он получил звание Героя Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами