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В Польше назвали критической ситуацию на Украине, обвинив в этом власти страны

Генерал Скшипчак: ситуация на Украине критическая из-за действий Киева

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Shutterstock

Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал ситуацию на Украине критической, подчеркнув, что к этому привели действия украинских властей. Его слова приводит Do Rzeczy.

«Виновником появления призрака поражения абсолютно точно является Киев», — считает генерал.

Комментируя решение Владимира Зеленского сменить главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), Скшипчак подчеркнул, что кадровые перестановки провели в самое неподходящее время. По его мнению, такие замены должны происходить не во время специальной военной операции.

«Смена Залужного на Сырского — не лучшая с точки зрения командования войсками», — подытожил он.

До этого польский генерал Ярослав Крашевский заявлял, что отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного ударит по украинской армии.

Ранее в сети появилось первое фото Залужного после отставки.

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