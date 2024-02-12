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Разведка Британии определила примерные сроки завершения СВО

Британская разведка MI-6 сообщила Киеву примерные сроки окончания СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Британская разведывательная служба MI-6 направила в администрацию президента Украины Владимира Зеленского доклад, в котором содержатся примерные сроки окончания боевых действий. Об этом пишет информационное агентство «Дон 24» со ссылкой на осведомленный источник.

В материале отмечается, что при составлении отчета аналитики проанализировали возможности российской военной промышленности. При этом они обратили внимание на наращивание производства различных видов оружия в РФ и в качестве примера привели заявления министра обороны страны Сергея Шойгу, сделанные в ходе совещания в декабре 2023 года.

Тогда глава военного ведомства сообщил, что в прошлом году РФ произвела более 1,5 тыс. танков и свыше 2,5 тыс. боевых бронированных машин. В результате данные показатели увеличились на 560% и 350–360% соответственно по сравнению с февралем 2022 года.

«Российское производство вооружений оставляет Запад позади. <...> Через три года Москва может получить решающее превосходство на поле боя», — говорится в докладе.

В то же время источник обратил внимание, что сотрудники MI-6 сомневаются в способности российских войск начать масштабное наступление в 2024 году. Для этого РФ надо еще больше ускорить темпы производства снарядов и техники, уточнил он.

Ранее в Кремле рассказали, до каких пор будет продолжаться специальная военная операция (СВО) на Украине.

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Операция на Украине
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