Мэр Харькова заявил о прозвучавших в городе взрывах

В украинском Харькове произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, в Харькове были слышны звуки взрывов. Он призвал горожан соблюдать осторожность.

В свою очередь, Telegram-канал «Харьков Life» сообщил о двух ракетах и призвал срочно направиться в укрытия. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе, расположенной в Харькове, произошел пожар. Огонь повредил топливные емкости, из-за чего на нефтебазе произошла утечка горюче-смазочных материалов.

Позже глава городской администрации Харькова Игорь Терехов заявил, что после взрывов на одной из местных автомобильных заправочных станций начался пожар.

Прокуратура Харьковской области сообщила о полном уничтожении объекта критической инфраструктуры в административном центре региона. После взрывов на его территории также начался масштабный пожар.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.