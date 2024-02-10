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ВСУ стали использовать новую технологию для ударов по Белгородской области

Shot: ВСУ стали использовать связки БПЛА для ударов по Белгородской области

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новую технологию для ударов по Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, речь идет об атаках на регион, при проведении которых украинские военные используют связки беспилотников с ретрансляторами, увеличивающие дальность полета.

Как пишет Shot, таким образом 8 февраля был нанесен удар по автобусу в селе Новая Таволжанка. Он был атакован с помощью двух беспилотников — FPV-дрон со взрывчаткой сопровождал второй БПЛА, оснащенный ретранслятором. Это помогло FPV-дрону увеличить расстояние для полета.

7 февраля дрон-камикадзе ВСУ повредил инфраструктурный объект связи в Белгородской области.

31 января жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. Оказалось, что беспилотник успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России разработали систему для определения и ловли дронов.

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