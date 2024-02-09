В Херсоне произошла серия взрывов

В прибрежных к реке Днепр районах контролируемого властями Украины городе Херсоне зафиксирована серия взрывов. Об этом доложил глава Херсонской военной администрации (ОВА) Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В прибрежных районах Херсона слышны взрывы», — предупредил он.

Глава ОВА призвал местных жителей пройти в безопасные места и держаться подальше от окон.

Другой дополнительной информации Мрочко не сообщил.

Накануне мощные взрывы произошли в Одессе на юге Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в одном из украинских городов произошли взрывы.