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СК установил личности командиров ВСУ, приказавших нанести удар по Лисичанску

СКР установил личности причастных к обстрелу Лисичанска офицеров ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Следственный комитет России установил командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдавших приказ об ударе по Лисичанску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина. В ближайшее время Е. Родину и командиру третьего дивизиона С. Савченко будет предъявлено обвинение», – следует из сообщения.

Удар ВСУ американскими ракетами HIMARS по городу Лисичанску в ЛНР произошел 3 февраля и стал причиной разрушения местной пекарни. В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, включая ребенка.

Кроме того, глава города Эдуард Сахненко заявил о гибели двух муниципальных депутатов — Артема Тростянского и Ивана Жушмы.

Жертвой атаки оказался и министр чрезвычайных ситуаций региона Алексей Потелещенко.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар украинских войск по Лисичанску.

Ранее постпред при ООН Василий Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску.

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