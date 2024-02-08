Над Крымом сбили беспилотник ВСУ

В Крыму ночью сбили беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, целью атаки украинского дрона был объект на российской территории. Это был беспилотник самолетного типа, который был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Минобороны сообщило, что российские силы противовоздушной обороны cбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. По данным ведомства, дроны были уничтожены в среду, 7 февраля, около 17:20 мск.

Позднее глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что всего было сбито семь воздушных целей. Пострадали два человека. У одного мужчины зафиксировали баротравма, ему оказали необходимую медицинская помощь на месте. Второго мужчину бригада скорой доставила в городскую больницу №2 Белгорода — у него осколочное ранение головы и контузия.

Ранее сообщалось, что российская ПВО за сутки сбила 104 беспилотника ВСУ.