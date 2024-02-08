Иностранцы хотят поработать с Россией над истребителем Checkmate

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что иностранные партнеры хотят совместно с Российской Федерацией разрабатывать легкий истребитель пятого поколения Checkmate, обсуждается возможность интеграции авионики и оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, одним из основных преимуществ истребителя является его открытая архитектура, которая позволяет в рамках технологического сотрудничества создать перспективную машину, максимально адаптированную под требования заказчика.

Михеев подчеркнул, что в рамках консультаций обсуждаются возможности совместной разработки, а также интеграции передовых бортовых систем, авионики и иностранных авиационных средств поражения.

До этого стало известно, что российский однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate получил технические изменения, которые позволяют оптимизировать его стоимость.

Ранее сообщалось, что работы над перспективным российским стратегическим ракетоносцем проходят в соответствии с графиком. Объединенная авиастроительная корпорация, заявили в «Ростехе», проводит работы по проекту перспективного авиационного комплекса дальней авиации в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.