В Харькове произошло несколько мощных взрывов

На востоке Украины — в городе Харькове — произошла серия мощных взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Сообщается о четырех взрывах в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил эту информацию, но не рассказал детали произошедшего. Также глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе было слышно не менее четырех взрывов.

Незадолго до этого в городе Николаеве произошли взрывы.

Утром 7 февраля всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.