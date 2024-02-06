ВСУ покинули крупный укрепрайон в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули крупный укрепрайон под Донецком. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Нашим ребятам удалось вытеснить ВФУ [вооруженные формирования Украины] из укрепрайона. Это внушительный по фронтовым меркам участок, откуда противнику пришлось уйти», — сказал он.

Кимаковский уточнил, что покинуть свои позиции украинские войска были вынуждены из-за больших потерь на этом участке фронта и крайне усложненных условий подвоза обеспечения.

До этого советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщал, что Вооруженные силы Российской Федерации прорвали оборону украинских войск на некоторых участках фронта в районе Донецка. По его словам, соответствующую боевую задачу выполнили российские штурмовики при поддержке артиллерии и армейской авиации.

20 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сложной ситуацию в зоне боевых действий.

Ранее российский военный в одиночку одолел трех бойцов ВСУ в рукопашном бою.